Secretário de Desenvolvimento Industrial anuncia fim da isenção do imposto de importação para veículos elétricos

Em entrevista à Reuters, Uallace Moreira comunicou que o plano do governo é de que a alíquota chegue a 35% no decorrer de três anos

VINICIUS DE OLIVEIRA

O Governo Federal está próximo de anunciar a isenção do imposto de importação para veículos elétricos e no decorrer de três anos, planeja atingir uma alíquota de 35%.

As informações foram dadas por Uallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), à agência Reuters nesta sexta-feira, 15 de setembro.

“O que podemos fazer para estimular a produção local? Tornar as importações um pouco mais difíceis ou mais caras”, disse Moreira, que argumenta que diversos outros países também adotaram políticas protecionistas desse tipo.

De acordo com o secretário, os últimos detalhes ainda estão sendo decididos pelo Ministro da Indústria e Vice-Presidente Geraldo Alckmin. A mudança no imposto será alinhada com o planejamento do governo em ampliar o investimento privado em tecnologias sustentáveis.

Moreira completou dizendo que será anunciada uma medida temporária em 15 dias sobre o lançamento da segunda fase do programa “Rota 2030”, que será rebatizado de “Programa de Mobilidade Verde”, focado no setor automotivo.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte