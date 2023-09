Problemas na rede elétrica afeta circulação dos trólebus na Radial Leste nesta sexta-feira (15)

Fila de coletivos se forma no sentido centro, altura do Parque Dom Pedro II

ARTHUR FERRARI

Passageiros que utilizam trólebus que circulam pela pista sentido centro da Radial Leste, Av. Alcântara Machado, na região do Brás, enfrentam dificuldades nesta sexta-feira, 15 de setembro de 2023.

Um problema na rede elétrica faz com que uma fila de veículos elétricos das linhas 3160/10 Term. Vl. Prudente – Term. Pq. D. Pedro II e 2100/10 Term. Vl. Carrão – Pça. da Sé se forme na altura do Parque Dom Pedro II, atrasando as viagens de todas as linhas que circulam pela via.

O Diário do Transporte procurou a SPTrans, que disse por meio de nota que a operação está sendo normalizada desde às 7h20, após manutenção na rede elétrica.

Nota da SPTrans:

A SPTrans informa que a operação das linhas 3160/10 Term. Vl. Prudente – Term. Pq. D. Pedro II e 2100/10 Term. Vl. Carrão – Pça. da Sé está sendo normalizada desde as 7h20 desta sexta-feira (15), após o término dos reparos na rede aérea de trólebus da Av. Alcântara Machado, na região do Brás, que foi partida.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte