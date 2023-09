Operação Tributum BP-E investiga empresas de transporte no Distrito Federal por sonegação de impostos

Um total de 81 companhias foram verificadas e mais de R$ 50 milhões retornaram aos cofres públicos

VINICIUS DE OLIVEIRA

Após a “Operação Tributum BP-E (Bilhetes de Passagens Eletrônicos)” investigar 81 empresas de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros no Distrito Federal, suspeitas por sonegarem impostos, um total de R$ 55,8 milhões foram recuperados e destinados aos cofres públicos; 74 das companhias foram autuadas.

A ação conjunta do Governo do Distrito Federal, Receita do Distrito Federal e Secretaria de Fazenda também abrangeu investigações em estabelecimentos comerciais, por conta da incidência no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O valor recuperado na investigação se baseia na soma dos produtos, estimado em um total de R$ 236,6 milhões.

“Esse é o valor total das mercadorias e o que recuperamos é referente a impostos e multas. Quando há sonegação fiscal, além do imposto, o contribuinte tem que pagar uma multa de 100% em cima da alíquota modal do ICMS e uma multa por descumprimento de formalidade no valor de R$ 3,4 mil”, disse Silvino Nogueira Filho, coordenador de Fiscalização Tributária da Secretaria de Fazenda e auditor fiscal da Receita do DF.

No decorrer da operação, as autoridades checaram a regularidade cadastral dos contribuintes, da emissão de Bilhetes de Passagem Eletrônicos e das máquinas de cartão de crédito e débito. Já no caso dos estabelecimentos comerciais, foi verificado o recolhimento do tributo em documentos como Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e).

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte