Mercedes-Benz do Brasil lança novos modelos do chassi de ônibus O 500 no Chile

O 500 RSD 2448 6×2 de 478 cavalos, “El más potente”, e O 500 RS 1945 4×2 de 448 cavalos, são novidades para transporte rodoviário, turismo e fretamento

VINICIUS DE OLIVEIRA

Com evento exclusivo para o cliente Turbus, parceiros de negócios e imprensa, realizado no dia 13 de setembro, a Mercedes-Benz do Brasil lançou os novos ônibus rodoviários O 500 no Chile. Esta ação é resultado de uma parceria com a Daimler América Latina e com o representante local da marca Mercedes-Benz, Comercial Kaufmann.

Dois novos modelos de chassis de ônibus rodoviários passam a integrar o portfólio Mercedes-Benz para países da região andina, bem como de outros mercados da América Latina. São eles: O 500 RSD 2448 6×2 de 478 cavalos, “El más potente”, e O 500 RS 1945 4×2 de 448 cavalos, novidades para transporte rodoviário e turismo e também operações de fretamento.

“A Mercedes-Benz do Brasil está se dedicando fortemente a eventos para o lançamento de chassis de ônibus nos mercados da região”, diz Jens Burger, diretor geral do Centro Regional Daimler América Latina. “Já temos planejado novas ações em outros países, reforçando o compromisso com clientes do segmento rodoviário, turismo e mineração e reafirmando a presença da nossa marca na América Latina”.

Venda de 24 ônibus O 500 RSD 2448 6×2 para a Turbus

O evento chileno ganhou um destaque a mais, com o anúncio da venda de 24 unidades do O 500 RSD 2448 6×2 para a Turbus, o maior operador rodoviário do Chile. Todos contam com carroçaria Marcopolo Paradiso G8 1800 Double Decker de 14 metros de comprimento. Metade desse lote já está produzida, com o restante previsto ainda para este ano.

A Turbus é uma empresa com 70 anos de experiência no transporte de passageiros em todo o Chile. Anualmente, 23 milhões de pessoas viajam em seus ônibus para cerca de 150 destinos, além de Mendoza e Córdoba, na Argentina.

Mais potentes, mais robustos e mais completos

Os dois modelos de chassis de ônibus rodoviários são produzidos pela Mercedes-Benz do Brasil em sua fábrica de São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo. A linha de produção desses veículos é a mais avançada do setor no País, utilizando conceitos da Indústria 4.0.

Tanto o O 500 RSD 2448 6×2 de 478 cv@1.800 rpm e torque de 2.300 Nm@1.100 rpm, “El más potente”, como o O 500 RS 1945 4×2 de 448 cv@1.800 rpm e torque de 2.200 Nm@1.100 rpm, se destacam pelo motor Mercedes-Benz OM 460 LA de 6 cilindros e 12,9 litros, similar à versão consagrada no caminhão extrapesado Mercedes-Benz Actros. Os veículos atendem as legislações locais de emissões com a consagrada tecnologia Euro 5.

O motor OM 460 LA acoplado com a transmissão automatiza ZF Traxon são destaques pela robustez e economia no trem de força dos novos O 500 rodoviários. Além disso, são equipados com itens de avançada tecnologia de segurança.

“Para obter mais potência e eficiência, lançamos o motor OM 460 para os veículos Novo O 500 que atendem os países andinos e outros mercados latino-americanos. Entre suas características estão o aumento da capacidade volumétrica para 12,9 litros, novo turbocompressor com pressão de 2.4 bar e nova pressão de injeção de diesel de 2.200 bar para garantir uma melhor pulverização do combustível e queima mais efetiva”, afirma Jens Burger. “Além disso, passou a ser equipado com um novo módulo de controle do motor, nova arquitetura eletrônica e Visctronic, controle inteligente do ventilador do radiador”.

Testes em condições rigorosas de altitude e temperatura

“Esses veículos foram testados nas mais rigorosas condições de altitude e temperatura, chegando a rotas com mais de 4.000 metros de altura. O desenvolvimento foi pensado em atender principalmente às operações de transporte rodoviário de passageiros na região andina, como de fretamento no segmento da mineração e turismo”, destaca Mauricio Yamamoto, Managing Director de Ônibus para a América Latina.

Transmissão automatizada ZF Traxon, robusta e econômica

O trem de força desses novos ônibus rodoviários O 500 conta com a robusta transmissão automatizada ZF Traxon de 12 marchas, com Over Drive e Direct Drive e com possibilidade de receber Intarder, sistema de freio auxiliar Retarder.

“Entre as principais características da Traxon incluem-se uma estratégia de mudanças de marcha que prioriza a economia de combustível, funcionamento silencioso, alto torque de entrada, menor volume de óleo lubrificante e menor custo de manutenção”, diz Jens Burger.

Essa transmissão vem equipada ainda com EcoMode (maior eficiência no consumo de combustível), EcoRoll (utiliza a inércia do veículo para economizar combustível), PowerMode (mudanças de marcha em rotações mais altas que asseguram maior agilidade nas subidas e nas ultrapassagens) e Holder (sistema de auxílio de partidas em rampas).

Referência em avançadas tecnologias de segurança

A Mercedes-Benz do Brasil tem consolidado os ônibus O 500 rodoviários como os mais completos em tecnologias de segurança no mercado. Entre os seus diferenciais incluem-se o ABA 5, quinta geração do sistema de frenagem de emergência, assistente de ponto cego e o controle inteligente do farol alto além dos mais de 20 itens de segurança já conhecidos pelo mercado.

O sistema de frenagem de emergência (ABA 5) intervém em caso de colisão iminente com veículos em movimento ou parados na via, além de reconhecer ciclistas e pedestres, que é a grande novidade dessa tecnologia. Primeiramente, o ABA 5 emite um alerta visual e sonoro para o motorista. Se não há reação, o sistema automaticamente realiza uma leve intervenção nos freios ou pode chegar até a uma frenagem de emergência completa, se for o caso. Isso reduz o risco de colisões e minimiza efeitos de um eventual acidente. Além disso, os freios permanecerão acionados após a parada total do ônibus, até que o motorista efetue algum comando no pedal de freio ou acelerador.

No caso do assistente de ponto cego (SGA), o sistema identifica o que acontece do lado direito do ônibus local onde se faz necessário maior atenção para o motorista, detectando pedestres, ciclistas e automóveis na via, parados ou em movimento. A atuação do SGA resulta em mais segurança nas vias e mais tranquilidade para o motorista.

Segurança e comodidade para o condutor do ônibus também são garantidas pelo controle inteligente de farol alto (IHC). O sistema opera de forma autônoma, reduzindo o farol alto quando a câmera detecta luminosidade contraria, e assim o motorista pode se concentrar ainda mais na via e no tráfego. O sistema utiliza a câmera do LDWS, possibilitando total integração com o farol do encarroçador.

Mais itens de segurança disponíveis para chassis de ônibus O 500 rodoviários:

ESS – sinalização de parada de emergência.

LDWS (Lane DepartureWarning System) – sistema de aviso de faixa.

Assistente de Atenção – monitora o nível de atenção do motorista durante a condução do veículo.

ACC (Active Cruise Control) – piloto automático adaptativo.

TPMS (TyrePressureMonitoring System) – sistema de monitoramento da pressão e temperatura dos pneus.

Piloto automático de velocidade.

Sistema de auxílio em rampa.

Top-Brake – sistema auxiliar de freio.

Sistema anti-tombamento.

EBS – sistema eletrônico de freios.

ECAS – suspensão pneumática controlada eletronicamente.

ESP – controle eletrônico de estabilidade.

Freio a disco ou tambor.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte