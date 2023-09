Linha 3-Vermelha do Metrô tem circulação de trens alterada durante obras neste domingo (17)

Composições vão circular por via única no trecho entre as estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde

ARTHUR FERRARI

Com o prosseguimento das obras de reforço estrutural na estação Guilhermina-Esperança da Linha 3-Vermelha neste domingo, 17 de setembro de 2023, a circulação dos trens do serviço será alterada.

De acordo com o Metrô, durante as obras, que visam à instalação das portas de plataformas e devem chegar ao fim às 14h, os trens vão circular em via única entre as estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde, e com velocidade reduzida e maior tempo de parada em toda a linha.

As estações Guilhermina-Esperança e Vila Matilde também sofrerão modificações temporárias. Em ambas as estações, um dos lados da plataforma estará interditado. Os passageiros que embarcarem nesses locais, tanto no sentido Corinthians-Itaquera quanto com destino à estação Palmeiras-Barra Funda, serão atendidos de forma intercalada pelos trens.

Vale ressaltar que a instalação das portas de plataformas contribui para a segurança de todos os passageiros, diminuindo também a quantidade de falhas no serviço causadas pela queda de objetos na via, por exemplo.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte