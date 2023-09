Iveco diz que está apta a participar do Caminho da Escola novamente e espera licitação ser destravada

Iveco diz que está apta a participar do Caminho da Escola novamente e espera licitação ser destravada

ADAMO BAZANI

A Iveco Bus afirmou que está apta para participar da licitação do programa Caminho da Escola, do Governo Federal. A companhia aguarda a reabertura da concorrência.

O diretor para a América Latina, Danilo Fetzner, disse ao Diário do Transporte, por meio de nota que a Iveco Bus participou de todas as reuniões técnicas sobre a geração de ônibus que fazem parte desta concorrência que já contempla a tecnologia de redução de emissões de poluentes com base nas normas internacionais Euro 6.

Como mostrou o Diário do Transporte, em primeira mão, a concorrência foi suspensa no dia 06 de setembro de 2023, após impugnação

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/09/06/em-primeira-mao-suspensa-a-licitacao-de-r-15-bilhao-para-a-compra-de-163-mil-onibus-do-programa-caminho-da-escola/

O volume de 16,3 mil ônibus é quase três vez maior que o registrado nos últimos três anos, o que vai compensar o fato de 2020 não ter ocorrido o leilão por causa da pandemia de covid-19 e deve também equilibrar as aquisições de 2022 que foram em número reduzido, apenas 3050 ônibus. A média anual entre 2018 e 2021 foi de 6,4 mil ônibus.

Danilo Fetzner ainda disse que a Iveco oferece ônibus para dois dos padrões exigidos pelo Governo Federal, ORE 2 e ORE 3, que juntos, reúnem as maiores quantidades do programa.

Desde 2009, a marca já produziu 8,2 mil ônibus escolares no âmbito do Caminho da Escola.

O executivo ainda contou ao Diário do Transporte que espera que todas as 16,3 mil unidades contempladas na licitação sejam de fato comercializadas.

O programa funciona assim: a quantidade é estipulada pela equipe do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) de acordo com a necessidade encontrada.

O número de ônibus a serem encomendados então fica disponível para ser produzido na medida em que prefeituras e Estados venham a aderir.

Assim, nem sempre significa que todos os ônibus serão de fato produzidos.

Veja na íntegra as declarações do diretor para a América Latina, Danilo Fetzner:

Diário do Transporte: Como a Iveco Bus vê a impugnação da concorrência para o Caminho da Escola?

A Iveco Bus esclarece que reúne todas as condições para participar do processo de concorrência pública do Programa Caminho da Escola em 2023 e cumpre todos os requisitos necessários para a licitação, cujo pregão estava agendado para o último dia 12 de setembro.

A Iveco está preparada para atender a todas as exigências da atual fase do programa?

Sim. A marca tem um histórico de tradição de participação no Caminho da Escola, fornecendo desde 2009 mais de 8.200 ônibus, de diferentes configurações, para o programa.

Participamos de todas as reuniões técnicas que envolvem o processo de compra da atual fase, visando atender as especificações do programa. Desenvolvemos produtos adequados para participar das diferentes configurações requeridas e apresentamos toda a documentação das etapas do edital, incluindo o desenvolvimento dos ônibus para atendimento ao PROCONVE P8/Euro VI.

Quais as categorias que a Iveco Bus consegue atender da relação apresentada pelo Governo Federal?

Como parceiros do programa, sempre buscamos trazer as melhores soluções, com os menores custos. Disponibilizamos atualmente produtos em configurações para atendimento aos padrões ORE-2 e ORE-3.

O chassi 10-190, que se aplica ao ORE-2 do Caminho da Escola, é seguro, confortável e ágil, preparado para diferentes operações e terrenos. Equipado com motor FPT N45, de quatro cilindros, tem a maior potência do segmento: 190 cavalos. O PBT de 10,5 toneladas permite configurar o micro-ônibus conforme a necessidade do cliente.

Para o ORE-3 do Caminho da Escola oferecemos o chassi 15-190, também referência em robustez e alta capacidade operacional. O modelo de 15 toneladas é tracionado pelo motor FPT N45 com potência de 206 cavalos, também a maior da categoria.

Além da suspensão elevada (maior altura do solo) e reforçada, os chassis Iveco Bus para o Caminho da Escola contam com bloqueio de diferencial (para facilitar a transposição de atoleiros), pneus de uso misto e redução de balanço dianteiro e traseiro, para facilitar acesso a lugares acidentados.

O bloqueio do diferencial é fundamental para vencer atoleiros e a suspensão reforçada e elevada é própria para resistir a torções.

Quando a licitação destravar, quais as estimativas em relação ao mercado. A Iveco Bus acredita que todas as 16,3 mil unidades disponibilizadas serão solicitadas?

Esperamos que sim. Consideramos o programa de fundamental importância para que estudantes de todo o país tenham acesso à educação básica, transportando-os com segurança e conforto. Desta forma garantimos mais crianças e jovens dentro da sala de aula, com menor evasão escolar, e aprimorando os padrões do transporte escolar brasileiro.

Grande parte do Brasil ainda é área rural, com escolas muitas das vezes em localizações distantes. O Programa Caminho da Escola tem um cunho social muito grande e multiplica experiências bem sucedidas ao redor do mundo, como nos Estados Unidos, que produzem em torno de 40 mil veículos escolares por ano.

Por categoria, os editais de 2023 trazem a seguinte divisão:

1 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 29 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 4000

2 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 115 CV, CAPACIDADE 45 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.800 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 3600

3 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 130 CV, CAPACIDADE 60 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5950 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 3500

4 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 100 CV, CAPACIDADE 15 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.350 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 400

5 – ÔNIBUS

ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 30 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.750 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 1000

6 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 1600

7 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.835 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 800

8 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 29 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 180

9 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 115 CV, CAPACIDADE 45 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.800 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 150

10 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 130 CV, CAPACIDADE 60 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5950 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 180

11 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 30 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.750 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 100

12 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 100

13 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.835 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 40

14 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 29 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 180

15 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 115 CV, CAPACIDADE 45 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.800 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 150

16 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 130 CV, CAPACIDADE 60 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5950 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 180

17 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 100

18 – ÔNIBUS ÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 23 LUGARES + 1 BOX CADEIRANTE, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3.835 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA

Quantidade: 40

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes