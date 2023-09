Compacto Veículos abre nova concessionária Volare em Arcoverde (PE)

Local possuí 600 m² de área construída e conta com seis funcionários para atendimento de vendas de veículos e peças

ARTHUR FERRARI

A Compacto Veículos, que atua no segmento de ônibus há mais de 25 anos, inaugurou uma nova concessionária Volare na cidade de Arcoverde, em Pernambuco. Localizada na Avenida Osvaldo Cruz, 3.599, no bairro São Cristóvão, é a segunda unidade do grupo no estado e a terceira na região Nordeste do País.

“Inauguramos a concessionária em Arcoverde pouco mais de um mês depois da abertura de nossa unidade em Parnamirim, o que demonstra o nosso objetivo de, cada vez mais, atender melhor os clientes das marcas Volare e Marcopolo no Nordeste brasileiro”, comenta Eduardo Antônio Contin, diretor do grupo econômico.

A nova unidade possui 750 m² de área total, 600 m² de área construída, e conta com seis funcionários para atendimento de vendas de veículos e peças, e prestação de serviços, sendo dois profissionais técnicos, e demais necessidades dos clientes, com agilidade e preço competitivo. As instalações são modernas para atendimento de oficina e assistência técnica, com equipamentos para manutenção e reparos mecânicos, de funilaria e pintura, como vala para serviços mecânicos e todas as ferramentas normais e especiais para atendimento aos veículos da região.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte