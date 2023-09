Circulação dos trens é alterada nas linhas 7-Rubi e 11-Coral da CPTM neste domingo (17)

Mudanças acontecem durante obras de manutenção

ARTHUR FERRARI

Neste domingo, 17 de setembro de 2023, as 7-Rubi e 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) terão a circulação de trens alterada durante obras de manutenção.

Das 4h à meia-noite, os trens da linha 11 não circulam entre as estações Poá, Calmon Viana, Suzano e Jundiapeba, trecho em que ônibus do PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) serão responsáveis pelo transporte dos passageiros. A linha recebe readequação de Aparelho de Mudança de Via (AMV) no trecho desatendido.

De acordo com a CPTM, tanto na Estação Jundiapeba quanto em Calmon Viana é obrigatória a apresentação de um ticket que será disponibilizado dentro desses locais, portanto, o passageiro que chega de trem e quer permanecer na Linha 11-Coral recebe o ticket ainda na estação, e quem chega nas estações por outros meios precisa pagar a passagem, entrar, retirar o ticket e sair novamente para embarcar no ônibus.

Serão ao todo 53 ônibus disponíveis para o trecho, mas os passageiros também podem utilizar a linha 12-Safira como alternativa.

Confira os endereços dos locais onde estarão os ônibus do Sistema PAESE:

Poá: Av. Pref. Jorge Francisco Correa Allen, S/N, com Avenida Brasil

Calmon Viana: Avenida Brasil com a Rua Sete de Setembro

Suzano: R. Prudente de Morais, 473 – Vila Amorim

Jundiapeba: Rua Dona Áurea Martins dos Anjos

Já na Linha 7-Rubi, os trens que seguem no sentido Jundiaí não vão parar na Estação Piqueri durante a readequação de um Aparelho de Mudança de Via (AMV) na região da estação.

Os passageiros que desejarem parar na estação Piqueri precisarão seguir até a estação Pirituba e retornar. Já quem embarcar na estação Piqueria e deseja seguir para Jundiaí deve embarcar na plataforma oposta no sentido Rio Grande da Serra, desembarcar na Lapa e retornar.

Vale ressaltar que aos sábados a partir de 21h e aos domingos durante toda a operação comercial das cinco linhas da CPTM, o intervalo médio entre os trens é de no máximo 35 minutos para a realização de obras de manutenção e modernização.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte