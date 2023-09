Cachoeiro de Itapemirim (ES) recebe seis novos ônibus para a frota do transporte coletivo municipal

Veículos são apresentados entre está sexta (15) e domingo (17) na 38ª Feira da Bondade, começando a circular nas ruas já na segunda (18)

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim (ES) anunciou que os munícipes podem se preparar para uma atualização significativa no transporte coletivo municipal. A concessionária responsável pelo serviço adquiriu seis novos ônibus modernos, que prometem melhorar o conforto, segurança e acessibilidade para os usuários do sistema.

Os novos veículos serão oficialmente apresentados ao público durante a 38ª Feira da Bondade, evento tradicional da cidade, que acontece entre estáasexta-feira, 15 de setembro de 2023, e domingo (17) no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto.

Com capacidade para 81 passageiros, os veículos vêm equipados com recursos modernos, incluindo ar-condicionado para garantir viagens mais confortáveis, entradas USB em todas as poltronas para o carregamento de dispositivos móveis e acessibilidade completa para cadeirantes.

Além dos benefícios de conforto e acessibilidade, os novos ônibus são também ecologicamente responsáveis. Eles apresentam motores com emissão reduzida de poluentes, contribuindo para um ambiente mais limpo e saudável na cidade. A tecnologia avançada também está presente, com recursos como equipamentos de leitura por biometria facial, câmeras de segurança e um sistema anti-fraude que garantirá maior controle das gratuidades e proporcionará mais segurança tanto aos usuários quanto aos funcionários.

A previsão é de que os coletivos comecem a circular pelas ruas de Cachoeiro de Itapemirim já na próxima segunda-feira (18). Eles atenderão linhas em bairros estratégicos da cidade, incluindo BNH, IBC, Santa Cecília, São Luiz Gonzaga e Gilson Carone (Otilio Roncetti). Com a chegada desses novos veículos, 20% da frota de transporte coletivo da cidade estará equipada com sistemas de refrigeração, garantindo mais conforto aos passageiros durante todo o ano.

“A renovação da frota de veículos para o transporte público da população é uma exigência contratual do município para com a concessionária de serviços, e estamos atuando, constantemente, para melhorar cada vez mais esse serviço público para os cachoeirenses. Sabemos que o clima no município é quente, portanto, priorizamos ar-condicionado nos novos veículos. Além disso, poder recarregar seu aparelho eletrônico durante o trajeto também contribui para que a viagem seja tranquila e agradável”, destaca Vanderley de Souza, diretor-presidente da Agersa.

“Com a chegada dos novos ônibus, Cachoeiro dá um passo significativo em direção a um sistema de transporte coletivo mais moderno, eficiente e sustentável, que atenda às necessidades dos nossos munícipes no cotidiano, com mais qualidade de vida em suas rotinas de estudos, trabalho e lazer”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte