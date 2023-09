Busscar exporta primeiras unidades do Vissta Buss 360 para o Panamá

Veículos exportados têm chassi Volvo 6×2 e possuem 58 poltronas Class

Superpullman com entrada para cabo USB individual

ADAMO BAZANI

A Busscar informou nesta sexta-feira, 15 de setembro de 2023, que no início de setembro, exportou pela primeira vez modelo Vissta Buss 360 para o Panamá.

De acordo com a fabricante, a Terminales David Panamá (TDP), empresa localizada no sudoeste do país, fez a aquisição de duas unidades do modelo.

O salão está equipado com ar-condicionado, sanitário, elevador, geladeira, roteador de wi-fi, quatro monitores e display de mensagem. Aparelho multimídia na cabine do motorista e itinerário em LED, também fazem parte da configuração dos ônibus, que

proporcionam conforto e qualidade aos passageiros.

O gerente de exportação da Busscar, Fabien Acarriès, diz em nota que esta é a segunda entrega da Busscar realizada à TDP, que em fevereiro de 2023, recebeu um Vissta Buss DD.

“Estamos muito contentes em poder exportar mais duas unidades para o Panamá. A parceria com a TDP está sendo de grande sucesso e vamos continuar buscando conquistar mais estradas no Panamá”, afirmou na mesma nota, o diretor comercial da Busscar, Paulo Corso.

