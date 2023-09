VÍDEO: Passageiros filmam goteiras dentro de trem da linha 5-Lilás de Metrô

ViaMobilidade disse não ter recebido queixas

ADAMO BAZANI

Colaboraram Vinicius de Oliveira/Michelle Souza

Imagens que circularam em redes sociais nesta quinta-feira, 14 de setembro de 2023, mostram um carro (vagão) de um dos trens da linha 5-Lilás de Metrô com goteiras e um dos bancos tomado por água.

Pelas imagens, foi formada até mesmo uma pequena poça no piso na região deste assento, impedindo o uso por parte dos passageiros.

O assento destinado a pessoas com deficiência, idosos e gestantes também estava sem possiblidade de uso.

De acordo com a filmagem, as gotas caíam de uma área superior à janela perto de uma das portas.

A mensagem que acompanhava as imagens indicava que se tratava do “lado da porta 52”, sem, no entanto, informar o prefixo do carro (vagão).

Confira as imagens:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes