Turbus, atuante no mercado chileno, renova frota com 58 ônibus Marcopolo Paradiso G8 1800 Double Decker

Compra é uma das mais expressivas de DD em lote único para o mercado externo e representa a aquisição das primeiras unidades da Geração 8

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Turbus, um dos mais tradicionais operadores de transportes do Chile com 75 anos de atividades, adquiriu 58 novos ônibus rodoviários Marcopolo Geração 8 do modelo Paradiso 1800 Double Decker. Essa é uma das maiores vendas de DDs em um único lote para o mercado externo na história da companhia.

“A Turbus é um parceiro de mais de 50 anos e está incorporando à sua frota as primeiras unidades da Geração 8. O sucesso alcançado pelos modelos da G8 é realmente marcante e nos incentiva a continuar trabalhando para sempre oferecer o que existe de mais avançado para os nossos clientes, ampliando a segurança, o conforto, e a eficiência operacional”, enfatiza José Luiz Moraes Goes, diretor Operações Internacionais e Comerciais ME da Marcopolo.

Os 58 novos ônibus Paradiso G8 1800 DD serão entregues entre setembro e novembro deste ano para utilização em serviço de linha entre diversas cidades do Chile. Os veículos, todos com 14 metros de comprimento, terão chassis Mercedes-Benz 0 500 (24 unidades) e Scania (34 unidades) e serão produzidos em duas configurações, com capacidades para 32 e 60 passageiros.

Quinze unidades terão 12 poltronas leito no piso inferior e 20 poltronas leito-cama no piso superior, e 43 ônibus terão 12 poltronas leito no piso inferior e 48 poltronas semileito no piso superior, todas com tomadas USB e sensor de acionamento do cinto de segurança. Os veículos serão equipados com sistema de ar-condicionado com luz ultravioleta para desinfecção e calefação, streaming, Wi-Fi, monitores individuais no piso inferior e três monitores rebatíveis no piso superior (apenas os 43 veículos com poltronas semileito) , iluminação com cromoterapia, iluminação externa abaixo das janelas, geladeira, aquecedor de líquidos e sanitário.

A Turbus é cliente Marcopolo desde a década de 1970 e, em 1991 adquiriu a unidade 60 mil da fabricante brasileira. Com 75 anos de experiência no transporte de passageiros em todo o Chile, a operadora possui frota superior a 800 veículos e conta com mais de 7 mil colaboradores, sendo cerca de 3 mil motoristas, realizado cerca de 2.000 atendimentos diários e transportando anualmente 23 milhões de pessoas para aproximadamente 150 destinos.

