Praia Grande (SP) capacita funcionários para aplicação de pesquisa que vai coletar dados sobre satisfação no transporte coletivo

Objetivo é melhorar sistema de ônibus municipais

ARTHUR FERRARI

Na última terça-feira, 12 de setembro de 2023, a Prefeitura de Praia Grande, no litoral Sul do estado de São Paulo, ofereceu um curso de capacitação para funcionários que aplicarão a pesquisa responsável pela coleta de dados para a melhoria do transporte coletivo municipal.

No curso participaram os nove funcionários de duas secretarias, a Setransp (Secretaria de Transportes), que é responsável pela pesquisa de satisfação, e a Secretaria de Planejamento (Seplan), além de representantes da empresa concessionária que opera as linhas de ônibus na cidade.

Já a pesquisa foi aplicada na quarta-feira (13), das 5h30 às 18h30, buscando informações sobre as linhas 11PR, 12CO, 13TR, 17SA, 33MA, 95CF, 30JT, 22ME em diversos horários.

Os responsáveis pela aplicação dos questionários abordaram os usuários e os convidaram a responder as perguntas.

De acordo com a Setransp a participação neste tipo de pesquisa é importante para que as demandas dos passageiros sejam atendidas.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte