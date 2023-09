Linhas de ônibus intermunicipais do Rio Grande do Sul sofrem alterações em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado

Há viagens canceladas e com alterações de horários e itinerários

ARTHUR FERRARI

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, anunciou que as linhas do transporte coletivo intermunicipal de passageiros do estado sofreram suspensões e alterações de horários e itinerários.

As mudanças acontecem em decorrência das alterações feitas no tráfego após as fortes chuvas que atingem o estado.

Podem ocorrer alterações na lista de cancelamentos, conforme a situação das estradas. As linhas devem voltar a funcionar assim que forem retomadas as condições seguras de trânsito, afirma o governo do estado.

Confira a situação das linhas:

Amaral Ferrador – Camaquã (Empresa Expresso SB)

Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.

Amaral Ferrador – Encruzilhada do Sul (Empresa Expresso SB)

Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.

Amaral Ferrador – Porto Alegre (Empresa Expresso SB)

Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.

Camaquã – Amaral Ferrador (Empresa Expresso SB)

Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.

(Empresa Expresso SB) Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos. Camaquã – Encruzilhada do Sul (Empresa Expresso SB)

Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.

Encruzilhada do Sul – Amaral Ferrador (Empresa Expresso SB)

Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.

Encruzilhada do Sul – Camaquã (Empresa Expresso SB)

Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.

Encruzilhada do Sul – Porto Alegre (Empresa Expresso SB)

Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.

Pelotas – Canguçu (Empresa Expresso Embaixador)

Viagens suspensas nesta quinta-feira (14/9). A ponte situada na localidade de Taquara está com problemas. A operação será retomada quando o tráfego estiver liberado.

Porto Alegre – Amaral Ferrador via Pântano Grande – Encruzilhada do Sul (Empresa Expresso SB)

As viagens não ocorrerão até Amaral Ferrador, visto que a estrada municipal está interditada. A operação ocorrerá de forma parcial, até a cidade de Encruzilhada do Sul.

Porto Alegre – Amaral Ferrador via Cristal (Empresa Expresso SB)

Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos.

(Empresa Expresso SB) Todos os horários desta quinta-feira (14/9) estão suspensos. Porto Alegre – Santana do Livramento (Empresa Ouro e Prata)

Viagem mantida, porém com itinerário alterado. O trajeto está sendo realizado por Bagé, pois a rodovia BRS-290 está bloqueada na ponte do Arroio Bossoroca.

Uruguaiana – Rio Grande via Caçapava do Sul (Empresa São João Transportes Razzera)

Suspensão temporária entre os dias 14 e 17 deste mês. O itinerário da linha passa pela rodovia BRS-290, que está bloqueada na ponte do Arroio Bossoroca.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte