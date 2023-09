Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo tem segunda falha na manhã desta quinta (14) em menos de duas horas

Na primeira, um trem apresentou falha de comunicação com o sistema de sinalização na Estação Armênia; Na segunda, foi na Sé que um trem falhou

ADAMO BAZANI/ALEXANDRE PELEGI

Em menos de duas horas, a linha 1-Azul do Metrô de São Paulo trouxe transtornos por duas vezes aos passageiros desde o início das operações na manhã desta quinta-feira, 14 de setembro de 2023.

No segundo caso, um trem apresentou falha na estaço da Sé pouco antes de 6h30, causando velocidade reduzida e maior tempo de parada em toda a linha. A situação começou a se resolver por volta de 6h40

Na primeira, p31or quase duas horas, ocorreram problemas para os usuários da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo logo no início da operação nesta quinta-feira, 14 de setembro de 2023.

Os trens operaramm com velocidade reduzida devido à falha no trem na estação Armênia. Apenas por volta de 6h10 a situação começou a se normalizar.

A linha 3-Vermelha, por ser integrada coma linha 1, também foi afetada

Os técnicos da companhia atuaram e o serviço se encontra em processo de normalização.

Nota do Metrô:

A circulação dos trens na Linha 1-Azul está em processo de normalização. No início da operação comercial, um trem apresentou falha de comunicação com o sistema de sinalização na estação Armênia e teve de ser rebocado por outra composição até uma área de estacionamento na região do Tucuruvi. Por conta deste problema, os trens da Linha 3-Vermelha também circulam com restrição de velocidade neste momento.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes