Joinville (SC) faz Audiência Pública nesta quinta (14) para discutir o sistema de transportes

Prefeitura pretende conceder serviços de ônibus municipais por 20 anos

ALEXANDRE PELEGI

Nesta quinta-feira, 14 de setembro de 2023, às 19h, Joinville (SC) realizará Audiência Pública, no plenário da Câmara dos Vereadores, para discutir melhorias para o sistema de transportes do município.

A primeira licitação do transporte coletivo do município será moldada de acordo com as avaliações dos cidadãos, divididas nos seguintes tópicos: mobilidade, infraestrutura, tecnologia e transparência.

O questionário na internet, utilizado para colher sugestões dos moradores, aborda questões como aumento de linhas, renovação dos ônibus, estrutura de terminais e sistemas de monitoramento.

De acordo com a Prefeitura de Joinville, a maioria das participações até o momento foi categorizada pelos participantes como sugestões, além de dúvidas e críticas.

Como mostrou o Diário do Transporte, a empresa vencedora do processo de licitação será responsável por toda a operação de mobilidade do município.

Relembre:

