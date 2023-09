Iveco fornece 39 novos ônibus para o transporte coletivo da Grande Curitiba

Unidades do chassi 17-280 foram entregues para as empresas Auto Viação Antonina, Transporte Coletivo Piedade, Empresa de Ônibus Campo Largo e Araucária Transporte Coletivo

A IVECO BUS forneceu 39 ônibus para a nova frota do transporte coletivo da Grande Curitiba, no Paraná.

As unidades do chassi 17-280 foram entregues para as empresas Auto Viação Antonina, Transporte Coletivo Piedade, Empresa de Ônibus Campo Largo e Araucária Transporte Coletivo.

A renovação da frota faz parte de uma série de melhorias no transporte público de Curitiba, que inclui a construção de novos terminais e obras de infraestrutura.

O concessionário IVECO Florença foi responsável pela negociação, oferecendo o suporte na entrega e pós-vendas.

Em nota à imprensa especializada, a fabricante ressalta que o IVECO BUS 17-280 tem a maior potência e torque entre os chassis de motor dianteiro.

“Projetado para o máximo de ocupantes, garantindo rentabilidade, o modelo é equipado com o motor N67 da FPT Industrial, com seis cilindros e 280 cavalos de potência, incorporando o conceito de downspeeding. A solução permite operar o ônibus com baixas rotações e torque elevado, resultando em maior eficiência, redução do consumo de combustível e maximização da vida útil do motor”, diz a nota.

Com Peso Bruto Total (PBT) de 17 toneladas o chassi pode ser montado em diferentes configurações de carroceria.

Para o coordenador de Marketing Produto da IVECO BUS, Fernando Quadrelli, o chassi garante ao operador um veículo rentável, econômico e de alta qualidade.

O IVECO BUS 17-280 é produzido no Complexo Industrial da IVECO, em Sete Lagoas (MG). O produto faz parte da operação diária de capitais em diferentes regiões do Brasil. Entre elas, São Paulo, Goiânia, Manaus e São Luis.

Já o diretor superintendente das empresas Viação Antonina, Transporte Coletivo Piedade e Empresa de Ônibus Campo Largo, Rodrigo Corleto Hoelzl, que compõem o Grupo Melissatur, é fundamental contar com um produto que atenda as exigências da operação.

Hoelzl atenta que a qualidade do serviço prestado é resultado não apenas da vida útil dos ônibus, como também da tecnologia adequada. “Manter a qualidade do serviço prestado é sempre buscar produtos com uma tecnologia adequada à operação e com os padrões de qualidade que sempre marcaram nossas operações. A escolha pela IVECO BUS reflete a tecnologia do veículo, bem como a disponibilidade, o bom trabalho do concessionário e as soluções financeiras oferecidas pelo banco IVECO CAPITAL”, afirma.

Edson Vasconcelos, diretor da Araucária Transporte Coletivo, reforça o aspecto de disponibilidade de frota e aponta outros pontos-chave que levaram a empresa a optar pelo IVECO BUS 17-280. “Neste início da operação, a performance, a economia e o conforto nas trocas de marcha nos surpreenderam positivamente”, aponta Vasconcelos.

OUTROS CHASSIS

Além dos 39 novos ônibus para o transporte coletivo da Grande Curitiba, a IVECO BUS também forneceu 3 unidades do chassi 10-190 para a empresa Melissatur e 16 unidades do chassi 17-280 para a empresa Sharp, que opera em Araucária, na região metropolitana.

Equipado com motor FPT N45, de quatro cilindros e 190 cavalos de potência, o chassi de 10,5 toneladas permite ao cliente configurar o micro-ônibus para a sua necessidade. “Sua condução é suave, com redução da necessidade de troca de marcha, o que também resulta no menor consumo de combustível da categoria”, acrescenta Fernando Quadrelli.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes