Guararema (SP) tem operação especial de transporte no aniversário de 124 anos da cidade nesta sexta (15)

Ônibus terão viagens partindo das 17h10 às 23h55 em diferentes linhas

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta sexta-feira, 15 de setembro de 2023, a cidade de Guararema (SP) celebra o aniversário de 124 anos, e com isso, a prefeitura organizará uma operação especial dos ônibus municipais para atender a população que atenderá aos diversos shows musicais do evento.

Entre sexta (15) e segunda (19), haverá coletivos com partidas às 23h55 para os bairros Maracatu, Paratei, Fukushima, Parque Agrinco, Guanabara, Cerejeira e Itapeti, além de seguirem também para o centro.

A Linha Paratei, que atende aos bairros Paratei, Maracatu e Fukushima, terá partidas sempre às 17h15 enquanto os shows ainda estiverem acontecendo.

No caso da Linha Guanabara, as partidas serão realizadas às 17h25 na sexta (15) e na segunda (19), e às 17h15 no sábado (16), domingo (17) e terça-feira (20), com itinerário passando pela Estrada das Brotas, Parque Agrinco, Roseira, Guanabara, Jardim Luiza e rodovia Presidente Dutra.

E por fim, a Linha Cerejeira partirá às 17h30, e a linha Serra do Itapeti às 17h10.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte