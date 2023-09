Governo Federal envia PL de criação do programa “Combustível do Futuro” ao Congresso Nacional nesta quinta (14)

Projeto visa futuro do país passando por transição energética através de cinco pilares

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 14 de setembro de 2023, o Governo Federal enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que estipula a criação do programa “Combustível do Futuro”.

O plano se estabelece em cinco eixos, sendo eles a regulamentação dos combustíveis sintéticos, a captura e estocagem geológica de CO2, novos limites de mistura de etanol anidro à gasolina, o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação (ProBioQAV) e o Programa Nacional do Diesel Verde (PNDV).

Dentre os objetivos citados está a redução das emissões de dióxido de carbono produzidas por aeronaves, no período de 2027 a 2037, através do uso do combustível sustentável de aviação (SAF) e a mistura do mesmo com querosene fóssil.

No caso da mistura do etanol à gasolina, o projeto prevê que a mesma suba de 18% – 27,5% para 22% – 30%.

O programa do governo deve ser amplamente compartilhado com o público internacional na Assembleia Geral da ONU na próxima semana, que contará com a presença do presidente Lula. O ministro Fernando Haddad irá viajar para Nova Iorque e pretende participar de encontros com investidores estrangeiros.

O plano do poder executivo é mostrar que o país está seguindo rumo a um processo de transição energética e focando esforços no combate ao aquecimento global.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte