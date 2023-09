Garcia, Unesul, Itamarati, Ouro e Prata, Progresso e Platina são autorizadas pela ANTT a implantar e suprimir linhas e seções

Decisões foram publicadas nesta quinta-feira (14)

ALEXANDRE PELEGI

O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), publicou decisões nesta quinta-feira, 14 de setembro de 2023, no Diário Oficial da União, atendendo à solicitação de empresas para o transporte regular.

Veja a seguir em detalhes:

Decisão Supas nº 530: Deferir o pedido da Viação Garcia Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha FOZ DO IGUAÇU (PR) – RIBEIRÃO PRETO (SP), via MARÍLIA (SP), prefixo 09-0568-00, com as seguintes seções:

I – de ARARAQUARA (SP) para LONDRINA (PR) e MARINGA (PR);

II – de ASSIS (SP) para CASCAVEL (PR), FOZ DO IGUAÇU (PR) e MEDIANEIRA (PR);

III – de BAURU (SP) para MARINGA (PR);

IV – de CAMPO MOURÃO (PR) para ARARAQUARA (SP), ASSIS (SP), BAURU (SP) e MARILIA (SP);

V – de CASCAVEL (PR) para ARARAQUARA (SP) e BAURU (SP);

VI – de FOZ DO IGUAÇU (PR) para ARARAQUARA (SP), BAURU (SP) e JAU (SP);

VII – de JAU (SP) para CASCAVEL (PR), LONDRINA (PR) e MARINGA (PR);

VIII – de LONDRINA (PR) para BAURU (SP) e RIBEIRÃO PRETO (SP);

IX – de MARILIA (SP) para CASCAVEL (PR), FOZ DO IGUAÇU (PR) e MEDIANEIRA (PR);

X – de MEDIANEIRA (PR) para ARARAQUARA (SP), BAURU (SP), JAU (SP) e RIBEIRÃO PRETO (SP);

XI – de RIBEIRÃO PRETO (SP) para CAMPO MOURÃO (PR), CASCAVEL (PR) e MARINGA (PR); e

XII – de UBIRATA (PR) para ARARAQUARA (SP), BAURU (SP), JAU (SP) e RIBEIRÃO PRETO (SP).

Decisão Supas nº 539: Deferir o pedido da Viação Garcia Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha MARINGÁ (PR) – RIO CLARO (SP), prefixo 09-0569-00, com as seguintes seções:

I – de LONDRINA (PR) para CAMPINAS (SP), LIMEIRA (SP), RIO CLARO (SP) e SOROCABA (SP); e

II – de MARINGÁ (PR) para CAMPINAS (SP), LIMEIRA (SP) e SOROCABA (SP).

Decisão Supas nº 531: Deferir o pedido da Unesul de Transportes Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação das seções indicadas, na linha FOZ DO IGUAÇU (PR) – PORTO ALEGRE (RS), prefixo 09-0349-00:

I – de MEDIANEIRA (PR) para CARAZINHO (RS) e LAJEADO (RS);

II – de CASCAVEL (PR) para MARAVILHA (SC), SARANDI (RS), CARAZINHO (RS) e SOLEDADE (RS);

III – de CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES (PR) para GUARUJÁ DO SUL (SC), MARAVILHA (SC), SARANDI (RS) e CARAZINHO (RS);

IV – de REALEZA (PR) para GUARUJÁ DO SUL (SC), MARAVILHA (SC) e SARANDI (RS);

V – de SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE (PR) para MARAVILHA (SC), SARANDI (RS), CARAZINHO (RS), SOLEDADE (RS) e LAJEADO (RS);

VI – de BARRACÃO (PR) para GUARUJÁ DO SUL (SC), SÃO JOSÉ DO CEDRO (SC), GUARACIABA (SC), SÃO MIGUEL D’OESTE (SC), MARAVILHA (SC), SARANDI (RS), CARAZINHO (RS), SOLEDADE (RS) e LAJEADO (RS); e

VII – de DIONÍSIO CERQUEIRA (SC), GUARUJÁ DO SUL (SC), SÃO JOSÉ DO CEDRO (SC), GUARACIABA (SC), SÃO MIGUEL D’OESTE (SC) e MARAVILHA (SC) para SARANDI (RS), CARAZINHO (RS), SOLEDADE (RS) e LAJEADO (RS).

Decisão Supas nº 532: Deferir o pedido da Expresso Itamarati S/A para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha PARANAIBA (MS) – SAO PAULO (SP), prefixo 19-0004-00.

Esta Decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 534: Deferir o pedido da Viação Ouro e Prata S/A para modificar a prestação do serviço com a implantação das seções indicadas, na linha PORTO ALEGRE (RS) – SANTARÉM (PA), prefixo nº 10-0019-00:

I – de REALEZA (PR), CASCAVEL (PR) e TOLEDO (PR) para MUNDO NOVO (MS), ELDORADO (MS), NAVIRAÍ (MS), RIO VERDE DE MATO GROSSO (MS), COXIM (MS), SONORA (MS) e JACIARA (MS); e

II – de GUAIRA (PR) para ELDORADO (MS), NAVIRAÍ (MS), CAMPO GRANDE (MS), SÃO GABRIEL DO OESTE (MS), RIO VERDE DE MATO GROSSO (MS), COXIM (MS), SONORA (MS), RONDONOPOLIS (MT) e JACIARA (MT).

Decisão Supas nº 535: Deferir o pedido da Empresa Auto Viação Progresso Ltda para modificar a prestação do serviço com a realização de operação simultânea das linhas interestaduais ARARIPINA (PE) – NATAL (RN), prefixos nºs 04-0011-00, 04-0011-41 e 04-0011-61, com os serviços intermunicipais de RECIFE (PE), CARUARU (PE) e ARCOVERDE (PE) para OURICURI (PE), TRINDADE (PE) e ARARIPINA (PE).

Esta Decisão entra em vigor após 10 dias após a data de sua publicação.

Decisão Supas nº 533: Deferir o pedido da Expresso Itamarati S/A para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha COSTA RICA (MS) – SÃO PAULO (SP), prefixo19-0104-00.

Esta Decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 536: Deferir o pedido da Expresso Itamarati S/A para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha CUIABÁ (MT) – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), prefixo nº 11-1853-00.

Esta Decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 538: Deferir o pedido da Expresso Itamarati S/A para modificar a prestação do serviço com a supressão da linha PARANAÍBA (MS) – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP), prefixo 19-0001-00.

Esta Decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 537: Deferir o pedido da Viação Platina Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha ITUIUTABA (MG) – QUIRINOPOLIS (GO), prefixo 06-0568-00, com as seções de ITUIUTABA (MG) para PARANAIGUARA (GO) e de SANTA VITÓRIA (MG) para QUIRINOPOLIS (GO).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes