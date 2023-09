Estação São Mateus da linha 15-Prata de monotrilho fica desatendida por uma hora durante incêndio em ciclovia próxima ao local

Fogo foi controlado e atendimento voltou ao normal

ARTHUR FERRARI

Um incêndio em uma ciclovia próxima à Estação São Mateus da linha 15-Prata de monotrilho causou o desatendimento dos trens ao local entre 12h05 e 13h05 nesta quinta-feira, 14 de setembro de 2023.

De acordo com o Metrô, o fogo na região já foi controlado.

Veja nota do Metrô:

Por conta de um incêndio na área de ciclovia próximo à estação São Mateus da Linha-15 Prata, os trens não pararam na estação entre as 12h05 e 13h05. O fogo já foi controlado e as paradas ocorrem normalmente no local.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte