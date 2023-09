Corredor Transcarioca do BRT Rio que estava com serviços interrompidos na tarde desta quinta-feira (14), agora retoma gradualmente as atividades

Interdição acontecia em pelo menos três trechos

MICHELLE SOUZA

A MOBI-Rio informou na tarde desta quinta, 14 de setembro de 2023, que os serviços do corredor transcarioca, do sistema BRT do Rio de Janeiro, que estavam interrompidos nos trechos Alvorada/Penha, Alvorada/Madureira e Madureira/Recreio, por causa de uma manifestação na via na altura da estação Ipase já está retomando gradualmente os serviços.

Por enquanto a empresa não informou por quanto tempo os serviços ficaram interrompidos. O Diário do Transporte segue acompanhando.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte