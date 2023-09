Comissão do Senado rejeita usar Fundo Eleitoral para custear transporte gratuito em dias de eleições

Relator defendeu que a fonte de custeio será regulamentada depois, por lei infraconstitucional

ALEXANDRE PELEGI

A depender da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o Fundo Eleitoral não será usado para custear a gratuidade no transporte coletivo nos dias de eleição no país.

A CNT (Confederação Nacional do Transporte) apoiava esta proposta junto ao relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 38/2022, senador Kajuru (PSB/GO).

Nesta quarta-feira, 13 de setembro de 2023, a Comissão do Senado rejeitou a emenda nº 2, que propunha a utilização do Fundo Eleitoral para compensar essa gratuidade.

A emenda, de autoria do senador Eduardo Girão (Novo/CE), que propõe o Fundo Eleitoral como fonte de custeio, foi rejeitada pelo relator, que entendeu a medida desnecessária, afirmando que esse tema será tratado posteriormente.

Os senadores que participam a CCJ aprovaram a decisão do relator.

Com isso, os custos da gratuidade no transporte coletivo em dias de votação, enquanto outra fonte não seja indicada, recairão para os transportadores.

O relatório aprovado segue para análise do plenário.

A redação da PEC assegura, nos dias de eleições, a gratuidade dos transportes rodoviários coletivos urbanos, semiurbanos, intermunicipais e interestaduais, e aquaviários.

A decisão não é final. O texto ainda deverá ser votado em dois turnos pelo Plenário da Casa Legislativa e poderá ser alterado durante as votações.

DINHEIRO PÚBLICO

O Fundo Eleitoral, ou Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tem a função de financiar com dinheiro público as campanhas eleitorais dos partidos políticos.

A liberação do dinheiro acontece apenas em ano de eleição, e é feita pelo TSE, após inclusão no Orçamento da União.

Criado em 2017, foi a saída encontrada pelos políticos após o Supremo Tribunal Federal (STF) considerar inconstitucionais as doações de empresas para as campanhas políticas.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes