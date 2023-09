Trens da SuperVia, no Rio de janeiro, contam com novos horários de circulação para os finais de semana a partir de sábado (16)

Ajustes acontecem nos ramais Belford Roxo, Santa Cruz, Japeri e extensão Paracambi

ARTHUR FERRARI

A SuperVia, concessionária responsável pela operação dos trens urbanos do Rio de janeiro, anunciou que as composições circularão com uma nova grade de horários para finais de semana a partir de sábado, 16 de setembro de 2023.

De acordo com a empresa, o objetivo da mudança é melhor a demanda de clientes que utilizam o sistema ferroviário nesses dias, já que nos fins de semana a operação acontece com horários fixos.

Os ajustes acontecerão nos ramais Belford Roxo, Santa Cruz, Japeri e extensão Paracambi. Todas as mudanças já estão disponíveis no site da concessionária.

Passageiros podem utilizar o aplicativo da SuperVia através da ferramenta “Planeje sua Viagem” para evitar confusões com os novos horários.

Confira os novos horários dos trens nos fins de semana:

Sábado

Ramal Belford Roxo

Sentido Central do Brasil – viagens entre 6h10 e 19h11

Sentido Belford Roxo – viagens entre 5h55 e 19h17

Ramal Santa Cruz

Sentido Central do Brasil – viagens entre 4h36 e 20h20

Sentido Santa Cruz – viagens entre 6h18 e 21h14

Ramal Japeri

Sentido Central do Brasil – viagens entre 4h15 e 20h29

Sentido Japeri – viagens entre 6h03 e 21h29

Extensão Paracambi

Sentido Japeri – viagens entre 4h41 e 20h04

Sentido Paracambi – viagens entre 0h54 e 22h03

Domingo

Ramal Belford Roxo

Sentido Central do Brasil – viagens entre 6h10 e 13h40

Sentido Belford Roxo – viagens entre 6h17 e 13h47

Ramal Santa Cruz

Sentido Central do Brasil – viagens entre 5h06 e 19h49

Sentido Santa Cruz – viagens entre 6h18 e 20h18

Ramal Japeri

Sentido Central do Brasil – viagens entre 4h36 e 20h38

Sentido Japeri – viagens entre 5h58 e 20h38

Extensão Paracambi

Sentido Japeri – viagens entre 5h08 e 20h10

Sentido Paracambi – viagens entre 6h20 e 21h59

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte