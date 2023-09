Sistema do Bilhete Único será desativado temporariamente para manutenção; SPTrans orienta recarga antecipada

Serviço ficará fora do ar nas sextas-feiras (15 e 22), e na manhã dos sábados (16 e 23)

VINICIUS DE OLIVEIRA

A SPTrans emitiu um comunicado no qual orienta os passageiros que irão utilizar os serviços do transporte público nos próximos finais de semana, a anteciparem a recarga dos cartões do Bilhete Único.

O alerta é feito porque os sistemas de atendimento, recarga, compra e venda de créditos ficarão indisponíveis a partir das 23h desta sexta-feira, 15 de setembro, até o período da manhã do sábado, dia 16, para a realização de manutenções no sistema da empresa.

A inatividade do serviço acontece também na sexta seguinte (22), com o sistema sendo reativado na manhã do sábado (23).

A SPTrans ressalta que durante os períodos de manutenção nenhuma venda e recarga de crédito de Bilhete Único será realizada, em qualquer dos canais existentes, incluindo apps e pontos físicos.

