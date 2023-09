Ônibus e trólebus formam engavetamento em Santo André e bloqueiam trecho da Avenida Ramiro Colleoni na tarde desta quarta (13)

SAMU e Bombeiros estão no local prestando atendimento

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta quarta-feira, 13 de setembro de 2023, ônibus e trólebus se envolveram em um engavetamento no corredor da Avenida Ramiro Colleoni, em Santo André.

Segundo relatos, os cabos que ligavam o primeiro trólebus a rede elétrica se romperam, dessa forma os coletivos que vinham atrás não conseguiram parar e o atingiram.

Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros estão presentes no local para atender os passageiros.

O Diário do Transporte entrou em contato com as empresas EMTU e Metra para mais informações sobre o acidente.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte