No Rio de Janeiro, trens da SuperVia voltam a operar normalmente após falha no sistema de sinalização nesta quarta (13)

Intervalo no sentido Central do Brasil chegou a 30 minutos

ARTHUR FERRARI

Um problema no sistema de sinalização afetou a operação dos trens urbanos do Rio de Janeiro, operados pela concessionária SuperVia, nesta quarta-feira, 13 de setembro de 2023.

As partidas para Gramacho ficaram suspensas entre 7h15 e 8h30.

Já os trens que seguiam no sentido Central do Brasil circularam com intervalos de 30 minutos entre as estações.

O trecho entre Saracuruna e Gramacho chegou a operar com 50 minutos de intervalo.

Equipes da SuperVia trabalharam pe o problema foi solucionado.

A circulação de trens no trecho entre Gramacho e Central do Brasil foi normalizada e os trens circulam em ambos os sentidos. O trecho entre Saracuruna e Gramacho também está normal.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte