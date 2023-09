Necessidades do transporte intermunicipal em Porciúncula (RJ) são discutidas em reunião nesta quarta-feira (13)

Além das discussões sobre as necessidades no transporte intermunicipal da região do Noroeste Fluminense, foi apresentada a campanha “Não dê carona ao assédio”

A reunião foi na sede do Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro) com o coordenador de Transportes de Porciúncula, Jediel Monteiro, e com a coordenadora da Saúde da Mulher do município, Telma Costa da Silva, para falar sobre as necessidades do transporte intermunicipal da região.

O diretor técnico-operacional do Detro-RJ, José Roberto de Lima, explicou que os encontros estão sendo marcados com representantes de vários municípios, com o objetivo de estreitar os laços, ouvir as pessoas e oferecer informações sobre a licitação que vai acontecer futuramente, para concessão de novas linhas intermunicipais de todo o estado.



Recém-lançada pelo Detro-RJ, a campanha “Não dê carona ao assédio” foi apresentada aos representantes de Porciúncula, durante a reunião. A fiscal Maria de Fátima Virgínio, uma das participantes, contou que foi feita uma pesquisa nos terminais do Rio de Janeiro e depois disso surgiu a ideia do ônibus rosa para as mulheres, que tem sido um sucesso entre as passageiras. E que a campanha é uma das maneiras de combater a importunação sexual nos transportes intermunicipais.



