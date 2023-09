Linhas seletivas metropolitanas na região de Mairiporã (SP) já estão com ônibus 0 km, diz EMTU

São seis veículos que circulam em três linhas

ADAMO BAZANI

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) informou nesta quarta-feira, 13 de setembro de 2023, que entraram em operação, seis ônibus zero km para linhas seletivas.

Segundo a gerenciadora, os veículos padrão rodoviário (bancos reclináveis, bagageiros e ar-condicionado, não podendo viajar n) circulam em três linhas entre Mairiporã, na Grande São Paulo, e a capital paulista, que transportam em média, 1.380 passageiros por dia útil:

240 – Mairiporã (Espaço Paulo Amaury Serralvo)/ São Paulo (Terminal Rodoviário do Tietê)

375 – Mairiporã (Divisa)/ São Paulo (Terminal Rodoviário do Tietê)

566 – Mairiporã (Espaço Paulo Amaury Serralvo)/São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê)

Por meio de nota, a EMTU traz as características dos veículos:

Todos os veículos possuem chassi Mercedes-Benz OF-1724 L, carroceria modelo Comil Campione 3.45, e são equipados com ar-condicionado, poltronas macias e ergonômicas modelo Soft e entrada USB em cada assento, para que os passageiros possam recarregar dispositivos eletrônicos. Além disso, porta com elevador exclusivo e espaço reservado para cadeirantes garantem a acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes