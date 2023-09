Estações de recarga de bilhetes do transporte coletivo de Palmas (TO) passam a funcionar com novos horários a partir desta quarta (13)

Objetivo da medida é melhorar a experiência dos usuários, diz a prefeitura

ARTHUR FERRARI

A Agência de Transporte Coletivo de Palmas (TO) anunciou que a partir desta quarta-feira, 13 de setembro de 2023, a grade de horários de funcionamento dos pontos de recarga do sistema de bilhetagem eletrônica nas estações passa por mudanças.

De acordo com a prefeitura, o objetivo da mudança é aprimorar a experiência dos usuários do transporte coletivo, garantindo também um ambiente de trabalho mais seguro para os servidores que atuam nos pontos de recargas.

Com os novos horários as recargas passam a poder ser realizadas nos guichês de todas as estações de segunda a sexta-feira das 6h30 às 18h30, aos sábados das 7 às 18 horas e aos domingos das 7 às 13 horas.

Vale ressaltar que aos sábados, domingos e feriados as recargas funcionarão somente nas estações Apinajé, região central, e na estação Javaé, em Taquaralto, na região sul.

A Superintendência de Bilhetagem Eletrônica (SUBE), antigo Seturb, continua com o funcionamento de 8 às 16 horas, de segunda a sexta.

Confira os pontos de recarga:

Estação Apinajé – Avenida Teotônio Segurado, ACSU – NO 10

Estação Xambioá – Avenida Teotônio Segurado, ACSU SO-60 (602 Sul)

Estação Krahô – Avenida Teotônio Segurado, ACSU SO-120 (1.201 Sul)

Estação Javaé – Avenida Tocantins Quadra 19, Taquaralto

Estação Xerente – Avenida I, APM 13, Jardim Aureny III

Estação Karajás – Jardim Aureny I, S/N, Qd. NW, Lote 10

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte