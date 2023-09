Após incêndio em ônibus, Terminal Central de Macaé (RJ) volta a operar; secretaria diz que veículo era antigo

Coletivo foi recolhido e área do incidente segue isolada

ARTHUR FERRARI

Um ônibus da SIT, empresa responsável pelo transporte coletivo de Macaé (RJ), pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 13 de setembro de 2023, no Terminal Central.

O fogo foi controlado pelo 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros, enquanto a operação dos ônibus aconteceu de forma externa ao terminal.

Nenhuma pessoa ficou ferida.

Em nota, a Prefeitura de Macaé diz que o veículos incendiado era um dos antigos, que ainda não foi substituído na renovação da frota que vem acontecendo na cidade, como mostrou o Diário do Transporte.

Relembre:

Na nota a administração municipal ainda diz que todas as providências já foram tomadas para apuração do ocorrido, e que o Terminal Central já voltou a funcionar para a integração das linhas de ônibus urbano que atendem à população.

Veja um vídeo do momento das chamas:

Veja a nota da prefeitura na íntegra:

A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que todas as providências já foram tomadas para apuração do ocorrido com o ônibus urbano que pegou fogo, nesta manhã de quarta-feira (13), no Terminal Central.

O Secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, esteve no local, informando que o veículo era um dos ônibus antigos e que não foi registrada nenhuma ocorrência ou vítima.

O incêndio foi controlado pelo 9º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), e a operação dos ônibus foi deslocada temporariamente, para fora do terminal.

O Terminal Central já voltou a funcionar para a integração das linhas de ônibus urbano que atendem à população. A área onde se encontrava o veículo que pegou fogo foi isolada e o ônibus recolhido. Já começou a limpeza do local.

É importante ressaltar que metade da frota de ônibus que atende ao município é de veículos 0km e, em 2024, 100% da frota estará renovada.

