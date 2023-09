A mobilidade urbana coloca a fila pra andar

FÁTIMA MESQUITA, ESPECIAL PARA O DIÁRIO DO TRANSPORTE

A pauta da mobilidade urbana está em alta velocidade, substituindo conceitos e reconfigurando prioridades. E tem muita coisa que precisa ser pensada, repensada, organizada e feita.

Descarbonização, crise climática e mobilidade ativa. Preço da passagem, impactos da pandemia e a expansão da tarifa zero e dos subsídios públicos. O financiamento da infraestrutura e a transição enérgica. A capacidade da nossa indústria de embarcar na transição energética e nos novos modos de propulsão de veículos. O marco legal e o desejo geral de regras claras e estáveis no mercado. O papel das inovações e da tecnologia embarcada. O ser humano como ponto central para o desenho dos espaços urbanos e dos sistemas de transporte. A segurança pública, a diversidade, a inclusão e a saúde na mobilidade urbana.

Quando falamos do ir e vir das pessoas e assim mesmo: o que não falta é assunto importante a ser debatido. E é para isso que a cada dois anos a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) organiza a 22a. edição do congresso Arena ANTP – um evento que reúne estudantes, professores, especialistas, representantes dos setores público e privado, entidades da sociedade civil, convidados internacionais e usuários do transporte para discutir e aprimorar o deslocamento dos habitantes das nossas cidades.

Ninguém escapa!

O último censo do IBGE nos informa que a maior parte da população do Brasil (57% do total) habita centros urbanos com mais 100 mil habitantes. Isso quer dizer que a grande maioria de nós vive hoje em intricados conglomerados onde dependemos de diferentes meios de transporte para tudo que fazemos, seja lazer, trabalho, saúde, estudo. E enquanto usamos carros, ônibus, metrô, trem, moto, bicicleta, cadeira de rodas ou seguimos a pé – ou mesmo quando nem saímos do lugar – criamos uma onda de impacto na qualidade de vida da população inteira, com o vai e vem das pessoas consumindo tempo e qualidade de vida no trânsito, impactando a economia e a produtividade do país e afetando ainda a saúde geral da população na forma de poluição sonora e do ar. E é aí que entra o trabalho de colocar sob o mesmo teto todos os grandes e pequenos players do setor do transporte em uma grande roda de conversas que viram ações.

A ANTP existe desde 1977 e reúne todos os braços da mobilidade urbana, abraçando assim tanto entidades públicas quanto privadas, enquanto cria oportunidades para que a sociedade discuta as grandes questões relacionadas ao transporte, ao trânsito e ao planejamento urbano. E sempre com o objetivo de levar as ideias e propostas que surgem deste debate direto para os poderes públicos – legislativos e executivos – para transformar o campo das ideias, dos estudos e da conversa em ações concretas, enquanto trata também de disseminar informação de qualidade para a população em geral. E é nesse sentido que foi criado, 45 anos atrás, um congresso bianual que hoje atende pelo nome de Arena ANTP.

O jogo na Arena

A Arena ANTP faz agora o seu debut pós-pandêmico, ocupando nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2023 o Transamérica Expo Center na cidade de São Paulo. E, nessa sua 22ª. edição, o congresso vem com ainda mais torque, trazendo a apresentação de 130 artigos técnicos e 30 sessões de debate que reúnem mais de 160 especialistas, mediadores e convidados. Além disso, os visitantes têm entrada gratuita e podem passear à vontade pelo espaço da feira enquanto aproveitam uma infinidade de oportunidades de networking. E tudo com ingresso gratuito. Basta se registrar no www.arenaantp.com.br.

O superintendente da ANTP, Luiz Carlos Nespoli, lembra que“A mobilidade urbana é muito ampla e tudo é discutido no congresso da ANTP: desde contratos de prestação de serviços, gestão, tecnologia, qualidade, indústria nacional, fatores econômicos e financeiros, planejamento e desenvolvimento urbano, leis, inclusão, assédio, acessibilidade, racismo, segurança, engenharia de tráfego, acidentes e mortes, sustentabilidade, descarbonização, o ser humano como o elemento norteador, qualidade de vida… Olha, nenhum assunto é intocável e nenhum ponto de vista fica de fora. E isso faz com que a Arena ANTP seja realmente um espaço único, democrático e abrangente. Um evento imperdível”.