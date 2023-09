VÍDEO: Ônibus é incendiado em Sorocaba na noite desta terça (12); Urbes diz que foi ato de vandalismo

Grupo de cerca de 20 pessoas incendiou o coletivo por volta das 19h10

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na noite desta terça-feira, 12 de setembro de 2023, um ônibus foi incendiado próximo ao Parque das Laranjeiras, em Sorocaba (SP), por volta das 19h10. O coletivo atendia a linha A131 – Casa Branca.

O caso ocorreu entre a avenida Doutor Ulisses Guimarães e a rua Vidal de Oliveira, não houve feridos.

De acordo com a Urbes Trânsito e Transportes, trata-se de um ato de vandalismo. Um grupo de cerca de 20 pessoas ateou fogo em um contêiner e lançou o objeto no interior do ônibus.

Unidades do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar se dirigiram ao local, assim como agentes da Secretaria de Mobilidade (Semob) para instruir os motoristas na região.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte