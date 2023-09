Usuários do transporte coletivo de Teresópolis (RJ) ganham aplicativo para monitorar os horários dos ônibus em tempo real

Com o MobiTerê, da Viação Dedo de Deus, é possível verificar a posição dos veículos por GPS, traçar destinos e também receber previsões de horários

MICHELLE SOUZA

Quem usa o transporte coletivo em Teresópolis já pode baixar no celular o aplicativo oficial: o MobiTerê. Desenvolvido pela Mobilibus, o app foi lançado pelas viações Dedo de Deus e 1º de Março, concessionárias que operam o transporte no município. O MobiTerê dá todas as informações sobre os horários dos ônibus em tempo real e promete facilitar a vida da população que se desloca diariamente nos ônibus de Teresópolis.

Mais de 50 mil passageiros devem ser beneficiados por dia, agora que podem acompanhar simultaneamente o trajeto dos ônibus nas ruas e visualizar em quantos minutos eles chegam nos pontos de embarque e quais as linhas passam num determinado local. Todos os veículos da frota da cidade já possuem sistema de GPS instalado e podem ser monitorados.

Como o MobiTerê funciona:

Na tela principal é mostrado o mapa de onde se encontra o passageiro já com a marcação dos pontos de ônibus mais próximos. Na mesma tela é possível digitar o endereço de origem e destino ou a linha de ônibus que deseja embarcar. A partir daí o app mostra as opções de rotas, o tempo do percurso, a hora da chegada do ônibus no ponto escolhido, a distância total da viagem e os locais de embarque e desembarque. Além disso, por meio do aplicativo é possível calcular a distância a pé a ser percorrida até o local de embarque e do desembarque até o destino.

O gerente de operações das viações, Auvanir Junior, destaca que a ferramenta traz mais qualidade no transporte e previsibilidade ao passageiro. “Os engarrafamentos e as vias interditadas prejudicam a frequência dos ônibus nos pontos. Isso, talvez, seja o nosso grande desafio para uma maior eficiência da mobilidade urbana. Com o aplicativo, o passageiro poderá planejar o embarque e só precisará ir para o ponto na hora certa, já que ele vai saber o momento exato da passagem do coletivo por ali”, explica.

Antes de ser lançado, o app passou por vários testes e agora vai ter um período de aprendizagem mais amplo por parte dos desenvolvedores para detectar áreas de sombras que prejudiquem a transmissão do sinal GPS, além da realização de outros ajustes a partir da opinião dos passageiros.

Disponível para os celulares com sistema Android e iPhone (iOs) e para baixá-lo é só buscar “MobiTerê” na loja de aplicativos. O app possui um menu explicativo apresentando um passo-a-passo de como utilizá-lo e os passageiros ainda podem enviar sugestões, elogios e reclamações através de dele.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte