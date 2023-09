Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte decide novamente por retomada de linhas de ônibus que operavam no período da pandemia de Covid-19

Ação Popular tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal

VINICIUS DE OLIVEIRA

Após decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), foi mantida a decisão do retorno permanente das linhas de ônibus em Natal, que foram desativadas no período da pandemia do coronavírus.

Esta foi a 11ª vez em que o órgão de justiça da capital ordena a retomada das operações no sistema de transportes. Anteriormente, a prefeitura recorreu no processo, mas teve o pedido negado.

“Mais uma vez a justiça solicita que o Seturn coloque nas ruas as linhas de ônibus que foram tiradas de circulação. É absurdo que, até hoje, depois de 11 decisões favoráveis a gente veja o sindicato dos empresários dos transportes siga descumprindo e fazendo a população natalense utilizar um serviço de transporte defasado”, comentou a deputada federal Natália Bonavides.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte