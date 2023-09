Transporte coletivo de Campinas (SP) passa por ajustes em sete linhas a partir de quinta (14)

Haverá alterações em horários e itinerários

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Campinas (SP) anunciou que a partir de quinta-feira, 14 de setembro de 2023, o transporte coletivo municipal passa por ajustes em sete linhas.

De acordo com a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), dois itinerários passam por mudanças em suas rotas, enquanto outros cinco recebem ajustes nos horários de atendimento.

Os usuários dos ônibus poderão consultar as novas tabelas horárias, assim que entrarem em vigor, através do site “portal.emdec.com.br/consultalinha” ou pelos aplicativos “Cittamobi” e “Moovit”, onde é possível consultar horários e itinerários das linhas municipais, assim como a estimativa de chegada do ônibus no ponto em tempo real.

Confira linhas e alterações:

As linhas 316 – Parque Cidade e 319 – Parque Cidade / Terminal Barão Geraldo terão ajuste no itinerário. A 316 atenderá ao Residencial Campo Florido; e a 319 terá ajuste no ponto final.

Já as linhas 185 – Aeroporto de Viracopos; 187 – São Domingos / Viracopos; 188 – Jardim Fernanda / Viracopos; 429 – Swiss Park II; e 430 – Swiss Park terão ajustes nas tabelas horárias.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte