Rodoviária do Rio e Socicam promovem Campanha do Brinquedo no Rio de Janeiro a partir desta terça (12)

Ação acontece nas rodoviárias do Rio, Roberto Silveira, em Niterói e Nilton Barbosa, em Angra dos Reis

ARTHUR FERRARI

A Rodoviária do Rio promove, a partir de hoje, mais uma Campanha do Brinquedo em parceria com a Socicam, empresa de administração de terminais rodoviários pelo Brasil. A campanha acontece nacionalmente e vai beneficiar milhares de crianças de instituições carentes.

No Estado do Rio, participam as Rodoviárias do Rio, Roberto Silveira, em Niterói e Nilton Barbosa, em Angra dos Reis. Caixas de coleta foram instaladas nos principais acessos das rodoviárias para receber as doações até o dia 9 de outubro de 2023 e estarão disponíveis 24h para os interessados. No dia 10/10 as doações seguirão para as entidades cadastradas no Rio e beneficiarão crianças recém-nascidas até 11 anos de idade.

“Promovemos mais uma edição da Campanha do Brinquedo. Convocamos a participação de passageiros e população em geral, além de incentivar os colaboradores do terminal para garantir o cumprimento do papel social da concessionária, além de reforçar a importância do lúdico para o desenvolvimento infantil”, reforça Roberta Faria, diretora geral da Rodoviária do Rio S/A, lembrando que as doações devem ser de brinquedos novos ou em bom estado de conservação.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte