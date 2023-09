Pesquisa da CNI aponta que 36% da população gasta mais de uma hora por dia no trânsito

Número considerou as pessoas que moram nas grandes capitais

MICHELLE SOUZA

Pesquisa divulgada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), em parceria com o IPRI (Instituto Pesquisa de Reputação e Imagem), 36% da população brasileira gasta mais de uma hora por dia no trânsito e 8% gastam mais de três horas por dia para se locomover. Além disso, o estudo apontou ainda que 55% dos entrevistados têm perda na qualidade de vida, enquanto 51% dizem que a demora afeta a produtividade.

O professor da UnB (Universidade de Brasília) Carlos Penna que é especialista em mobilidade urbana diz que a demora no trânsito das grandes cidades é resultado do abandono de projetos de transporte metro ferroviário. Ele afirma que a concentração de recursos voltados para veículos automotores como ônibus e carros gera uma “imobilidade urbana”. Ele ainda explica que o metrô, por exemplo, trafega em trilhos, sem obstáculos e sem precisar disputar espaço com outros veículos, ao contrário do que acontece nas estradas.

No início do mês passado, em agosto, a primeira fase da pesquisa mostrou que pessoas uqe não usam o transporte público passariam a utilizá-lo, se houvesse melhorias como redução do preço das tarifas, diminuição do tempo de espera e mais segurança.

O estudo apontou também que, considerando o uso diário e em quase todos os dias, o carro é o meio mais utilizado, com 75%, na sequência vêm moto 60% e bicicleta 54%. Já o ônibus é o meio de transporte coletivo mais frequentemente utilizado, com 50%.

Outra pesquisa, também divulgada pela CNI também divulgou uma outra pesquisa que aponta que o Brasil precisa investir cerca de R$ 295 bilhões em mobilidade urbana até 2042 para se equiparar aos padrões de transporte público existentes na Cidade do México e em Santiago, no Chile, consideradas referências em qualidade de transporte coletivo na América Latina. De acordo com o estudo, dos R$ 295 bilhões estimados para a modernização do setor de mobilidade, R$ 271 bilhões devem ser destinados para a expansão de linhas de metrô. Em seguida, estão os investimentos para ampliação das estruturas de rede de trens R$ 15 bilhões e de BRTs R$ 9 bilhões.

A pesquisa ainda constatou que os problemas de mobilidade no Brasil aumentam as desigualdades ao penalizar as camadas mais vulneráveis da população, já que as tarifas são elevadas e o tempo de deslocamento é longo, dificultando o acesso aos locais de trabalho. O levantamento mostra que é necessário priorizar os modais de transportes não motorizados, diferentemente do que, historicamente, o Brasil tem feito: privilegiar os transportes individuais e motorizados.

