Pedágios da Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro, ficam mais caros a partir desta sexta-feira (15)

Novos valores serão praticados nas dez praças entre as duas capitais

ALEXANDRE PELEGI

A Diretoria Colegiada da ANTT (Agência Nacional de Transportes Público) publicou nesta terça-feira, 12 de setembro de 2023, a 1ª Revisão Ordinária e o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) aplicável ao trecho concedido da rodovia BR 116/101/RJ/SP, explorado pela Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S/A. (CCR RioSP).

Com efeito econômico-financeiro a partir de 1º de setembro de 2023, a Tarifa Básica de Pedágio Reajustada, após arredondamento, passa a vigorar após arredondamentos, nas praças de pedágio P1, em Arujá/SP, P2, em cabines avançadas de Arujá (rodoanel); P3, em Guararema Norte e Sul; P4, em Jacareí/SP; P5, em cabines avançadas de Jacareí/SP; P6, em Moreira César/SP; P7, em Itatiaia/RJ; P8, em Paraty/RJ, P9, em Mangaratiba/RJ e P10, em Itaguaí/RJ.

Os novos valores (abaixo a tabela completa) passam a valer a partir desta sexta-feira, 15 de setembro de 2023.

Como mostrou o Diário do Transporte, a CCR, que já operava a Dutra, venceu o leilão realizado em 29 de outubro de 2021, ao oferecer outorga de R$ 1 bilhão 770 milhões e desconto de 15,31% sobre a tarifa básica de pedágio estipulada em edital.

A concessão é por 30 anos e prevê o investimento de R$ 14,83 bilhões (Capex), custos operacionais (Opex) de R$ 10,9 bilhões e geração de 218,743 mil empregos (diretos, indiretos e efeito-renda).

Neste pacote de investimentos está a implantação de 591 km faixas adicionais e a duplicação de 80 km, além de 535 pontos de ônibus e quase três quilômetros de túneis.

Outra novidade é que o complexo rodoviário deve incorporar o modelo free flow, um sistema de livre passagem sem praças de cobrança e pagamento de acordo com a quantidade de quilômetros rodados, ou seja, o pagamento de tarifas de acordo com o trecho da via efetivamente utilizado

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2021/10/29/ccr-vence-leilao-de-concessao-da-dutra-e-parte-da-rio-santos/

Os trechos concedidos são:

a) BR-116/RJ, entre o entroncamento com a BR-465 no município de Seropédica (km 214,7), e a divisa RJ/SP (km 339,6);

b) BR-116/SP, entre a divisa RJ/SP (km 0) e o entroncamento com a BR-381/SP-015, Marginal Tietê (km 230,6);

c) BR-101/RJ, entre o entroncamento com a BR-465, no município do Rio de Janeiro (Campo Grande) (km 380,8), e a divisa RJ/SP (km 599); e

d) BR-101/SP – entre a divisa RJ/SP (km 0) e a Praia Grande, Ubatuba (km 52,1).