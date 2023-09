Número de operações e fiscalizações em ônibus é ampliado em Belo Horizonte

Foram feitos ajustes na operação de pelo menos 17 linhas, seja no quadro de horários de dias úteis ou do fim de semana, ou criação de sublinhas

MICHELLE SOUZA

A Prefeitura de Belo Horizonte intensificou a fiscalização do transporte público entre os dias 21 e 31 de agosto. Nos 10 dias que correspondem ao quinto decêndio após a entrada em vigor da Lei 11.458/23, foram realizadas 233 operações de fiscalização, resultando na vistoria de 3.074 veículos e 2.104 autuações às empresas de ônibus.

As operações ainda resultaram no recolhimento de 30 ônibus que estavam em situação irregular, além de 51 autorizações de tráfego. Os dados fazem parte do relatório divulgado no portal da Prefeitura, que busca dar transparência ao processo de fiscalização e repasse de recursos da remuneração complementar às empresas de ônibus.

No período de apuração houve uma produção de 4.393.971,26 km pelos ônibus das linhas convencionais. A produção programada era de 4.778.030,26 km, ou seja, 91,96% do total foi efetivado de acordo com a especificação da legislação. Em consequência, dos R$ 16.794.776,37 a serem repassados aos consórcios, foram disponibilizados R$ 15.308.261,79 – 91,14% do previsto. Essa remuneração complementar só é repassada às concessionárias e aos permissionários se a viagem for realizada de maneira completa, dentro dos parâmetros estabelecidos em lei: cumprimento do quadro de horários e do trajeto e qualidade dos veículos.

Ainda segundo o relatório, foram feitos ajustes na operação de 17 linhas, seja no quadro de horários de dias úteis ou do fim de semana, ou criação de sublinhas. Todos os dados da apuração do quinto decêndio podem ser acessados pela internet.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte