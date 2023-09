Novos Apache Vip Caio integram a frota da TipBus

A Caio, empresa líder no segmento de ônibus urbanos, realizou a entrega das primeiras 8 unidades do Apache Vip zero km, produzidas para a TipBus Transportes

No total foram 15 ônibus adquiridos pela empresa que opera em linhas municipais e intermunicipais, em cidades como Guarulhos e Itaquaquecetuba. O veículos foram produzidos segundo as exigências da EMTU – SP (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) e seguem o padrão de pintura característico das operadoras que atuam na RMESP (Região Metropolitana do Estado de São Paulo).

Sobre os Apache Vip

Os Apache Vip possuem 12.700 mm de comprimento, contam com três portas posicionadas à direita da carroceria, embarque dianteiro e lotação total para 81 passageiros.

O salão interno mais amplo, as poltronas totalmente estofadas e o ar condicionado, proporcionam comodidade e conforto térmico durante os trajetos.

Todos os Apache Vip são 100% acessíveis, com poltronas reservadas para pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos, elevadores semiautomáticos e box para cadeirantes com poltrona escamoteável.

Modernos, os veículos são equipados com itens de tecnologia embarcada, como sistema GPS, catracas eletromecânicas e tomadas USB disponíveis no salão interno para recarga de dispositivos móveis.

As unidades são preparadas para a instalação posterior de sistema de monitoramento por câmeras, validadores eletrônicos e sistema de áudio.

Também contam com sistema multiplex que identifica possíveis falhas operacionais e elétricas, possibilitando que o motorista tenha total controle das funções do veículo em operação.

Para facilitar a identificação das linhas pelos passageiros, os itinerários eletrônicos em LED foram posicionados em pontos estratégicos da carroceria.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte