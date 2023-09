Motorista de linha metropolitana contou que teve apagão no momento de acidente com biarticulado no Centro de Curitiba (PR)

Delegado responsável pelas investigações disse que o motorista garantiu que não ingeriu bebida alcoólica e nem medicamentos

MICHELLE SOUZA

Em depoimento à Delegacia de Delitos de Trânsito, nesta terça-feira (12), o motorista do ônibus de Fazenda Rio Grande que bateu em um biarticulado em Curitiba, no último sábado (9), disse que teve um apagão momentos antes do acidente.

De acordo com o delegado Edgar Santana, o motorista garantiu que não ingeriu bebida alcoólica e nem medicamentos. Também prestou depoimento hoje, o motorista do biarticulado. Ele contou que logo após ter passado pelo semáforo, no sinal verde, sentiu o impacto na sanfona do veículo.

A polícia ainda deve ouvir algumas testemunhas e vítimas do acidente para finalizar as investigações.

A colisão entre os dois ônibus deixou 45 pessoas feridas e uma mulher teve o pé amputado. A ocorrência foi no cruzamento da Avenida Visconde de Guarapuava com a Travessa da Lapa, no Centro, por volta das 7 horas de sábado (9). Um ônibus articulado da linha Fazenda Rio Grande estava na Visconde de Guarapuava, e ao fazer uma conversão à esquerda, bateu na lateral de um biarticulado que seguia sentido Rebouças.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte