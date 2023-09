Manaus (AM) investe em câmeras e ônibus com ar-condicionado para aumentar segurança e conforto no transporte coletivo municipal

Sistema transporta cerca de 400 mil pessoas em 1.141 ônibus todos os dias

ARTHUR FERRARI

O transporte coletivo de Manaus (AM), que transporte cerca de 400 mil pessoas em 1.141 ônibus todos os dias, possuindo 219 linhas que atendem todos os bairros da capital e a zona rural, vem recebendo investimentos da prefeitura para melhoria da segurança, conforto e tecnologia.

De acordo com a gestão municipal, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) o sistema vem recebendo a instalação de câmeras de segurança e coletivos com ar-condicionado.

O transporte coletivo ainda conta com um novo sistema de bilhetagem, rastreamento da frota em tempo real, drones de monitoramento e o serviço PassaFácil Delivery.

Há 20 anos dirigindo ônibus no transporte coletivo municipal de Manaus, Domingos Ferreira afirma que os investimentos em tecnologia e segurança influenciam na melhor comodidade, tanto para os motoristas quanto para os passageiros. “Hoje, nós nos sentimos bem ao conduzir esses veículos novos. É uma grande satisfação fazer parte dessa mudança do transporte público na cidade. Hoje, me sinto mais seguro com as câmeras, sem contar na qualidade dos ônibus adquiridos nesta gestão”.

“Demos um salto de qualidade e de tecnologia no transporte. Uma verdadeira revolução. A população necessita e merece ter as melhores condições possíveis nesse serviço. E tudo começa quando buscamos acertar ao máximo nas ações. Vamos continuar dando o nosso melhor para os usuários do transporte público”, diz o prefeito David Almeida.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte