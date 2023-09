Lei que garante a compra das passagens de ônibus de Campinas (SP) por meio eletrônico ou cartões de crédito e débito é sancionada

Veículos contarão com dispositivos para pagamento por aproximação

ARTHUR FERRARI

A Lei complementar 427/2023 foi sancionada pela Prefeitura dee Campinas (SP), garantindo que os passageiros do transporte coletivo municipal possam comprar e pagar as passagens dos ônibus por meio da aproximação de cartões de crédito, débito ou de aparelhos como smartphones e smartwatches diretamente no interior dos veículos do sistema.

Vale ressaltar que, apesar de a lei complementar ter sido sancionada e já ser válida, as empresas que operaram os ônibus municipais ainda não precisam aderir ao novo modelo de compra de passagens, com a obrigação ficando para as empresas que vencerem a licitação que está em processo.

No novo contrato da prefeitura com as futuras empresas do transporte coletivo municipal, os ônibus deverão contar com os equipamentos necessários para que os passageiros possam pagar as passagens aproximando seus cartões ou dispositivos.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte