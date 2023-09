Detro-RJ regulariza van que opera na linha M556 na Serra da Tiririca, no Rio de Janeiro

Aprovação do coletivo poderá beneficiar cerca de 1.800 pessoas por dia

VINICIUS DE OLIVEIRA

A linha M556 atendida pela van que liga os bairros Itaipuaçu, em Maricá, e Itaipu, em Niterói, através da Serra da Tiririca, foi regularizada pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ).

A mudança prevê que cerca de 1.800 passageiros serão beneficiados por dia.

“Junto com a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, estamos agilizando e atendendo as demandas da população do estado”, disse Leonardo Matias, presidente do Detro-RJ.

“Sem essa ligação, que tem cerca de três quilômetros, tanto a população de Itaipu quanto a de Itaipuaçu teria que percorrer mais de 16 quilômetros para chegar ao seu destino”, ressaltou Fabiano Horta, prefeito de Maricá.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte