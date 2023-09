ANTT rejeita recurso da Gontijo contra inclusão de mercados para a Nobre Transporte em rota BH-Goiânia

Agência autorizou também a inclusão de mercados para a Expresso União após incorporação da VCB Transportes

ALEXANDRE PELEGI

Duas deliberações foram publicadas no Diário Oficial da União deste terça-feira, 12 de setembro de 2023, pela Diretoria Colegiada da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Na primeira dela, a Deliberação nº 295, a Diretoria decidiu extinguir o Termo de Autorização de Serviços Regulares (TAR) nº 57 e Licença Operacional (LOP) nº 43, da empresa VCB Transportes Ltda.

Como mostrou o Diário do Transporte, em dezembro de 2022 a ANTT concedeu anuência prévia para a operação de incorporação da empresa VCB Transportes Ltda (Viação Campo Belo) pela empresa Expresso União Ltda do Grupo Comporte. (Relembre)

Na mesma deliberação desta terça-feira (12), a ANTT alterou a Licença Operacional (LOP) nº 127, emitida em nome da Expresso União Ltda, para a inclusão dos mercados de São Paulo (SP) para Bambuí (MG); Iguatama (MG); Arcos (MG); Formiga (MG); Campo Belo (MG); Perdões (MG); Candeias (MG), objeto da incorporação da empresa VCB Transportes Ltda.

Já na segunda Deliberação, de nº 296, a Diretoria Colegiada da Agência rejeitou recurso interposto pela Empresa Gontijo de Transportes Ltda, mantendo o inteiro teor da Deliberação nº 179, de 19 de junho de 2023, referendada pela Deliberação nº 214, de 14 de julho de 2023.

Com isso, a agência manteve o atendimento concedido à empresa Nobre Transporte e Turismo Ltda, em cumprimento a decisão judicial, para a inclusão dos mercados de: Belo Horizonte (MG), Pará de Minas (MG), Nova Serrana (MG), Luz (MG), Patos de Minas (MG), Patrocínio (MG) e Uberlândia (MG) para: Goiânia (GO), Catalão (GO) e Caldas Novas (GO), em sua Licença Operacional -LOP de nº 109.

HISTÓRICO

Como mostrou o Diário do Transporte, em matéria de 26 de abril de 2023, a GEOPE (Gerência Operacional de Transporte de Passageiros) da ANTT encaminhou favoravelmente o atendimento ao pedido de inclusão de novos mercados da Nobre Transportes.

O pedido foi protocolado junto à autarquia federal em 27 de novembro de 2020, mas a empresa acabou entrando com mandado de segurança alegando atraso na análise do pedido.

A decisão judicial deferiu a solicitação, determinando à ANTT que analisasse e julgasse o processo de novos mercados no prazo de 30 dias.

Em cumprimento à decisão judicial, o pedido de mercados da empresa foi analisado por Nota Técnica, que propôs o deferimento do pleito, “uma vez que a empresa atendeu todos os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 4.770, de 2015 para a outorga de novos mercados em regime de autorização”.

No entanto, o pedido não pode ser autorizado em razão da Medida Cautelar do Tribunal de Contas da União – TCU, que determinou que a ANTT “se abstenha de outorgar novos mercados e novas autorizações de transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e internacional até a decisão de mérito do Tribunal”.

Devido a esse contratempo, o processo da Nobre Transporte não foi concluído com a publicação do ato autorizativo.

Com a revogação da medida liminar do TCU, em 02 de março de 2023, e a publicação do acórdão em Diário Oficial da União, a ANTT foi intimada nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença para se manifestar acerca da alegação de descumprimento da decisão judicial favorável à Nobre Transporte.

Em decorrência disso, a GEOPE retomou a análise, afirmando que o pedido da Nobre Transporte e Turismo “cumpre todos os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 4.770, de 2015 para a outorga de novos mercados em regime de autorização”.

A GEOPE cita ainda a ação da Empresa Gontijo de Transportes impetrou recurso junto à autarquia impugnando o pedido da Nobre Transporte.

Sobre isso, a gerência da ANTT afirma: “Observa-se que a Empresa Gontijo quer impugnar todos os pedidos de implantação de mercados, independentemente, se haverá alguma inviabilidade operacional que a afetará”.

Para essa atitude, a GEOPE afirma que a prática visa “ajuizar de ação judicial que careça de fundamentação jurídica, com a finalidade exclusiva de prejudicar concorrente, ou seja, está diretamente relacionada ao uso abusivo do direito processual, com o objetivo implícito e dissimulado de prejudicar a concorrência”.

Como conclusão, o documento conclui que, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança, “sugerimos o envio do presente processo à SUPAS, para que dê conhecimento à Diretoria Colegiada da minuta de decisão anexa”.

