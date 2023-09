Prefeitura de Aracaju (SE) estende prazo da fiscalização educativa nos novos corredores de ônibus

Veículos particulares que circularem nas faixas exclusivas do transporte coletivo serão multados a partir de 30 de setembro

ARTHUR FERRARI

A SMTT (Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito) de Aracaju (SE) anunciou nesta segunda-feira, 11 de setembro de 2023, a extensão do prazo da fiscalização educativa nas novas faixas exclusivas para ônibus da cidade.

De acordo com a prefeitura, o prazo, que terminaria nesta segunda-feira (11), agora acabará no dia 30 de setembro, quando os veículos particulares, entre carros, motos, caminhões e ônibus fretados, começarão a ser multados caso desrespeitem a circulação exclusiva de coletivos nos corredores Beira Mar, Centro-Jardins, Augusto Franco e Hermes Fontes.

A fiscalização educativa teve início juntamente com a inauguração dos corredores de Aracaju, em 11 de agosto, como mostrou o Diário do Transporte.

Vale lembrar que, como também noticiou o Diário do Transporte, a circulação de táxis está liberada nas faixas do transporte coletivo da capital sergipana.

Ainda segundo a prefeitura, a SMTT decidiu alterar o horário da faixa exclusiva no trecho entre as avenidas Presidente Tancredo Neves e Gonçalo Rollemberg Leite, onde a proibição de circulação dos automóveis passa a ser de segunda a sexta-feira, entre 6h e 9h e de 16h a 19h. Também ocorre a padronização de horário nos corredores Beira Mar e Centro-Jardins, sem prejuízo no horário de pico para usuários do transporte coletivo.

Especificamente no corredor Hermes Fontes, a SMTT também passou a permitir a circulação de táxis e transporte escolar.

Para o superintendente Renato Telles, “Os dados da SMTT mostram que já há um grande respeito dos condutores nos corredores. No corredor Hermes Fontes os ônibus circulam com maior agilidade, com um tempo de deslocamento que diminuiu em 26%. No corredor Augusto Franco esse deslocamento diminuiu ainda mais, e a gente consegue ver um respeito maior. Isso precisa irradiar para a cidade como um todo. Vale ressaltar que agora temos duas faixas exclusivas para os carros nos dois corredores, Hermes Fontes e Augusto Franco, e também implementamos um sinal, que antes não tinha. Então, melhorou também nesse quesito”, diz.

