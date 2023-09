Trens do Ramal Belford Roxo, no Rio de Janeiro, operaram com intervalos de 50 minutos nesta segunda (11)

Serviço foi afetado após “ocorrência com veículo de manutenção”, segundo a SuperVia; circulação foi normalizada às 8h37

ARTHUR FERRARI

Os trens do Ramal Belford Roxo, no Rio de Janeiro, operaram com intervalos de 50 minutos na manhã desta segunda-feira, 11 de setembro de 2023.

De acordo com a SuperVia, concessionária responsáveis pelos trens urbanos na cidade do Rio, o impacto no serviço aconteceu após uma “ocorrência com um veículo de manutenção” nas proximidades da estação Costa Barros, por volta das 4h.

O serviço expresso para Central do Brasil ficou fora de operação até a normalização do sistema.

O Diário do Transporte procurou a SuperVia.

Veja nota da conceessionária:

Em função de uma ocorrência com um veículo de manutenção nas proximidades da estação Costa Barros, por volta das 4h de hoje (11/09), o passageiro do ramal Belford Roxo precisa realizar troca de composição na estação Mercadão de Madureira para seguir viagem até os terminais (tanto para Belford Roxo quanto para Central do Brasil). Mais cedo, por volta das 4h, houve uma ocorrência com um veículo de manutenção nas proximidades da estação Costa Barros. Técnicos da SuperVia seguem atuando no local para o restabelecimento da operação.

