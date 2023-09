Trens da linha 1-Azul do Metrô circularam com velocidade reduzida nesta segunda (11)

Passageiros desorientado acessou os trilhos na Estação Carandiru; trecho entre Jardim São Paulo e Luz ficou desenergizado entre 9h40 e 9h53

ARTHUR FERRARI

Os trens da linha 1-Azul do Metrô circularam com velocidade reduzida das 9h40 às 9h53 desta segunda-feira, 11 de setembro de 2023.

Procurado pelo Diário do Transporte, o Metrô disse em nota que um passageiro desorientado acessou a via (trilhos) na estação Carandiru.

Para garantir a segurança do usuário, o trecho entre as estações Jardim São Paulo e Luz foi desenergizado.

Veja a nota do Metrô:

Devido a presença de um passageiro desorientado na via na estação Carandiru, desde às 9h40 os trens da Linha 1-Azul estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. O trecho entre as estações Jardim São Paulo e Luz está desenergizado em razão desta ocorrência.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte