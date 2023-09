Socicam inicia Campanha do Brinquedo 2023 nesta segunda-feira (11)

Projeto recebe doações até 09 de outubro em cerca de 50 endereços pelo país

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Socicam, empresa que atua no segmento de infraestrutura de mobilidade no Brasil, iniciou nesta segunda-feira, 11 de setembro de 2023, a Campanha do Brinquedo 2023.

As doações podem ser feitas até o dia 09 de outubro em cerca de 50 endereços ao redor do país. Os brinquedos serão destinados a instituições sem fins lucrativos de apoio à infância.

Em 2022, o projeto arrecadou mais de 1150 brinquedos.

“Estamos cientes do nosso papel social como gestores de infraestrutura de mobilidade, além da nossa capacidade logística e presença nacional, e sabemos que podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas”, comentou Lorena Dantas, Gerente de Comunicação Corporativa da Socicam.

Confira os pontos de arrecadação:

Terminais rodoviários de São Paulo

Terminal Rodoviário Tietê

Terminal Rodoviário Barra Funda

Terminal Rodoviário Jabaquara

Terminais rodoviários do interior e do litoral de São Paulo

Terminal Rodoviário de Jundiaí

Terminal Rodoviário de Campinas

Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto

Terminais rodoviários de outros estados

Terminal Rodoviário Campo Grande (MS)

Terminal Rodoviário Rio de Janeiro (RJ)

Terminal Rodoviário Angra dos Reis (RJ)

Terminal Rodoviário de Niterói (RJ)

Terminal Rodoviário de Brasília (DF)

Terminal Rodoviário de Aracaju (SE)

Terminal Rodoviário de Natal (RN)

Terminal Rodoviário João Thomé – Fortaleza (CE)

Terminal Rodoviário de João Pessoa (PB)

Terminal Rodoviário de Campina Grande (PB)

Terminal Rodoviário de Recife (PE)

Terminais Urbanos e Expressos de São Paulo

Terminal Urbano Casa Verde

Terminal Urbano Pinheiros

Terminal Urbano Lapa

Terminal Urbano Jardim Britânia

Terminal Urbano Pirituba

Terminal Urbano Princesa Isabel

Terminal Urbano Amaral Gurgel

Terminal Urbano Vila Nova Cachoeirinha

Terminal Urbano Campo Limpo

Terminal Urbano A.E Carvalho

Terminal Urbano Aricanduva

Terminal Urbano Mercado

Terminal Urbano Penha

Terminal Parque Dom Pedro II

Terminal Urbano Sacomã

Terminal Urbano São Miguel

Terminal Urbano Sapopemba

Terminal Urbano Tiradentes

Terminal Urbano Vila Carrão

Terminal Urbano Vila Prudente

Terminal Expresso Tiradentes – Alberto Lion

Terminal Expresso Tiradentes – Ana Nery

Terminal Expresso Tiradentes – Atlético do Ypiranga

Terminal Expresso Tiradentes – Nossa Senhora Aparecida

Terminal Expresso Tiradentes – Rua do Grito

Terminal Expresso Tiradentes – Pedro II

Aeroportos

Aeroporto de Chapecó

Aeroporto Vitória da Conquista

Aeroporto São José do Rio Preto

Terminal Urbano Fortaleza

Terminais Socicam em Salvador

Terminal Urbano Estações Salvador BRT Bahia

Terminal Turístico e Naútico da Bahia

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte